Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-09T12:46:45+03:00

Банк УРАЛСИБ продлил акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Круглый ноль, целый год» до 30 сентября включительно. В акции могут принять участие клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИБ

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Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателямпредлагаются специальные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.

Клиенты открывшиерасчетный счет в Банке УРАЛСИБ в период проведения акции, получают бесплатно на свой выбор:

12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт»

или

6 месяцев обслуживанияв рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный»

Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт,интернет- и мобильный банк.

Акция действует с 1 августа по30 сентября 2019 года включительно во всех офисах Банка. Подробности акции – на сайте Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для бизнеса, многие из которых бесплатны для клиентов Банка. В числетаких сервисов –онлайн-резервирование расчетного счета, обучающая онлайн-площадка для предпринимателей Университет бизнеса, возможность регистрации бизнеса «1С-Старт» на сайте Банка.ВИнтернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online»для представителей бизнеса доступны удобные нефинансовые сервисы.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, в отделениях Банка и по телефону горячей линии для юридических лиц: 8 800-700-77-16.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU