Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателямпредлагаются специальные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.
Клиенты открывшиерасчетный счет в Банке УРАЛСИБ в период проведения акции, получают бесплатно на свой выбор:
12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт»
или
6 месяцев обслуживанияв рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный»
Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт,интернет- и мобильный банк.
Акция действует с 1 августа по30 сентября 2019 года включительно во всех офисах Банка. Подробности акции – на сайте Банка УРАЛСИБ.
Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для бизнеса, многие из которых бесплатны для клиентов Банка. В числетаких сервисов –онлайн-резервирование расчетного счета, обучающая онлайн-площадка для предпринимателей Университет бизнеса, возможность регистрации бизнеса «1С-Старт» на сайте Банка.ВИнтернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online»для представителей бизнеса доступны удобные нефинансовые сервисы.
Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, в отделениях Банка и по телефону горячей линии для юридических лиц: 8 800-700-77-16.
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ИСТОЧНИК KP.RU