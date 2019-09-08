2019-09-08T21:10:14+03:00
Происшествия

"Мстителя" на "Жигулях", накопившего 27 ДТП, пригласили на сложные перекрестки Воронежа

Некоторые автомобилисты считают, что только он может навести там порядок
Виктор ПАВЛОВ
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Забавно, но "пятерка" принципиального водителя частенько попадает в объектив, когда стоит на тротуаре. Фото: nomerogram.ruЗабавно, но "пятерка" принципиального водителя частенько попадает в объектив, когда стоит на тротуаре. Фото: nomerogram.ru
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Помните "белого мстителя" - того парня на "пятерке", который раз за разом попадает в ДТП на остужевском кольце? Автомобилист движется четко по правилам: едет по правому ряду в прямом направлении. Те, кто хочет уйти с кольца направо со средней полосы, получают удар в бок.

Белый продолжает движение по кольцу, красный поворачивает направо с нарушением - и врезается. Схема: autokadabra.ru

Белый продолжает движение по кольцу, красный поворачивает направо с нарушением - и врезается. Схема: autokadabra.ru

По данным базы ГИБДД, за год "пятерка" попала в ДТП 27 (!) раз. И это только те случаи, когда столкновение регистрировали.

Участники группы "Аварии ДТП Воронежа" обратились к "мстителю". "Чувак, у нас в Воронеже не только остужевское кольцо имеется. Не мог бы ты хоть изредка приезжать, например, и на острогожское?" - пишут одни. "А еще приезжай к Памятнику Славы!" - добавляют другие. Третьи отмечают: "Милости просим на Ворошилова - рассказать людям, что это клумба, а не кольцо, и разметка там не для красоты нарисована".

Такие радикальные методы обучения ПДД поддерживают многие, но не все. "Люди, считающие, что он "все правильно делает" - вы адекватные вообще? - пишет один из участников группы. - Едете вы, никого не трогаете, вдруг ему показалось, что вы якобы нарушаете правила. Он бьет вас, не рассчитывает удар, и вашу машину бросает на соседнюю полосу. А там КамАЗ". Однако доказать, что водитель устроил столкновение умышленно, довольно трудно, - ведь ехал он без нарушений. Отыскать признаки опасного вождения - не легче.

Добавим, что организация движения на многих перекрестках Воронежа (в том числе и перечисленных - острогожского кольца, "самолета", Памятника Славы) вполне справедливо вызывает растерянность автомобилистов. Вместе с главным инспектором города Андреем Астаниным мы изучили, как их правильно преодолевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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