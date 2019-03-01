Белый мститель: "пятерка" раз за разом попадает в ДТП на воронежском перекрестке

Кольцо на Остужева в Воронеже, которое рано или поздно превратится в разноуровневую развязку, пока что остается каждодневным источником стресса. Одна из точек напряжения - съезд в сторону магазина "Метро". Все привыкли заворачивать туда не только с крайнего правого ряда, как предписывают правила, но и со среднего.

От этой вредной привычки стоит отказаться. На перекрестке частенько появляется суровый мститель. Белый потрепанный ВАЗ-2105 едет из левого ряда прямо, никуда не сворачивая, чем повергает нарушителей в шок.

Выезд с остужевского кольца в сторону магазина "Метро". Знакомая всем ситуация. Схема: autokadabra.ru

На этой схеме водитель красного автомобиля не понимает, что происходит, и врезается "Ладе" в заднее крыло. Виновник ДТП - именно он.

Сколько аварий на счету этой "пятерки", сказать трудно. Источник в страховой компании говорит, что только зарегистрированных случаев - пять-шесть (а незарегистрированных, как мы раскроем далее, больше). Опасную машину замечают и на многих других перекрестках, где воронежцы привыкли нарушать. Везде она едет строго по правилам - и везде нарушители получают наказание.

Один из тех, на кого уже обрушил гнев белый мститель, дал клич в соцсетях: "Давайте подадим на него в суд!" На призыв уже откликнулись трое автомобилистов, чьи машины тоже были в тесном контакте с "пятеркой". На первый взгляд, ситуация странная: виновники ДТП - нарушители! - собираются вместе, чтобы засудить - кого? - пострадавшего!

Водители негодуют: "У него всегда есть возможность затормозить, но он этого не делает! Доиграется, когда произойдет ДТП с пострадавшими!" И еще одна деталь. По всей видимости, действиями мстителя руководит не принципиальность, а банальное желание пополнить кошелек.

Скорее всего, именно герой этой публикации писал в соцсети прошлой осенью: "Я там (на Остужева - прим.) уже раза четыре попадал в ДТП. Есть просто уверенные в себе люди, которым ты рассказываешь, что с кольца надо съезжать с крайней правой, а не с любой полосы, и что поворотник ему никакого преимущества не дает при перестроении. Человек лезет в "Гугл" и начинает договариваться. В итоге, немного уступив в цене, забираешь деньги".

Мы спросили этого пользователя, почему он так часто попадает в ДТП. Ответ был таким: "Не понимаю, о чем вы говорите. У вас ложная информация, судя по всему". Тогда мы прислали скриншоты с комментариями. Вроде этих.

Скриншот из "Вконтакте"

"Ну, может, я что-то и писал когда-то в комменты. Вы уверены, что то, люди пишут в паблики - это 100% правда?" Замечание верное. Утверждать, что один и тот же человек строчит такие комментарии и удивительно часто попадает в ДТП, мы не будем. Однако все-таки предостережем. Увидели белую "пятерку"? Даже не вздумайте лихачить!

P.S.: Если этот материал заинтересует правоохранителей, мы готовы предоставить данные об автомобиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Властелин «колец»: как проезжать трудные воронежские перекрестки. (Читать далее.)