Воронежец напал на медсестру, приехавшую на вызов

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-06T16:12:48+03:00

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В среду, 4 сентября, в 21.41 в скорую позвонили и попросили приехать – у молодой женщины поднялась температура. В региональном департаменте здравоохранения утверждают, что максимальный срок приезда «неотложки» по такому обращению – два часа. Вызов передали бригаде подстанции Советского района.

В 22.51 работники скорой приехали по указанному адресу, в квартиру пошли фельдшер и медсестра. Дверь открыл мужчина, видимо, недовольным поздним прибытием «неотложки». Он стал оскорблять работников скорой, а потом толкнул и ударил медсестру. Сотрудники скорой вызвали полицию и «сняли» побои. Медсестру отвезли в больницу. Жене агрессивного мужчины по причине этой потасовки не было возможности оказать помощь. Больше вызовов по этому адресу не было.

В департаменте здравоохранения также сообщили об инциденте, случившемся 20 августа. Прохожие вызвали скорую, по их словам, беременной женщине, которая лежала на скамейке. Приехавшие на вызов медики хотели ее осмотреть, но она ударила фельдшера подстанции Центрального района по лицу и порвала ей одежду. Сотрудники скорой также вызвали полицию. Стражи порядка задержали нападавшую.

Число подобных случаев из года в год примерно одно и то же. В 2015-м зарегистрировали три нападения на сотрудников скорой, в 2016-м – два, в 2017-м, 2018-м и за текущий период 2019-го - три.

Напомним также, что 6 сентября сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Павловского района, жестоко избившего медсестру.

ИСТОЧНИК KP.RU