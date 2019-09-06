2019-09-06T14:03:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области возбудили уголовное дело против больного, зверски избившего медсестру

ЧП случилось в Павловской районной больнице
Юрий КОЗЛОВ
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Больной напал на медсестру в сосудистом отделении Павловской районной больницы.Больной напал на медсестру в сосудистом отделении Павловской районной больницы.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 28-летнего жителя Павловского района.

По данным следствия, этот мужчина, находясь на лечении в местной районной больнице, ночью 27 июня без всяких причин напал на 41-летнюю медсестру и жестоко избил ее. Больного-хулигана вскоре задержали. На допросе он признал свою вину. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Медсестра прошла курс лечения в той же больнице. По его итогам врачи определили, что здоровью женщины нанесен тяжкий вред. Вскоре после этого и возбудили уголовное дело.

Максимальное наказание, грозящее буйному пациенту, - восемь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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