Новым общественным транспортом Воронежа могут стать городские электрички
В правительстве Воронежской области создали рабочую группу по развитию проекта "Городской поезд". С соответствующей инициативой выступили представители ЮВЖД. Предстоит определить параметры, объем инвестиций и сроки реализации.
В рамках проекта предлагается использовать электрички в качестве городского транспорта. Программа работает уже сейчас, но пока использует существующую железнодорожную сеть. В будущем под цели программы могут изменить ветку, проложенную вдоль Антонова-Овсеенко к аэропорту. После ее продления электрички свяжут Шилово и ТЦ "Град".
Как подчеркивают железнодорожники, линии "Городского поезда" при наложении на карту будущего метро не дублируют эту систему, а дополняют.
ИСТОЧНИК KP.RU