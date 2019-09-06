2019-09-06T13:54:56+03:00
Общество

Новым общественным транспортом Воронежа могут стать городские электрички

Обсуждается развитие внутригородского железнодорожного сообщения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Железнодорожная сеть внутри Воронежа - достаточно разветвленная.Железнодорожная сеть внутри Воронежа - достаточно разветвленная.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В правительстве Воронежской области создали рабочую группу по развитию проекта "Городской поезд". С соответствующей инициативой выступили представители ЮВЖД. Предстоит определить параметры, объем инвестиций и сроки реализации.

В рамках проекта предлагается использовать электрички в качестве городского транспорта. Программа работает уже сейчас, но пока использует существующую железнодорожную сеть. В будущем под цели программы могут изменить ветку, проложенную вдоль Антонова-Овсеенко к аэропорту. После ее продления электрички свяжут Шилово и ТЦ "Град".

Как подчеркивают железнодорожники, линии "Городского поезда" при наложении на карту будущего метро не дублируют эту систему, а дополняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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