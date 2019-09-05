2019-09-05T15:57:12+03:00
Общество

В мэрии Воронежа решили не только сохранить, но и усилить маршрут №69т

Перевозчик же настаивал на том, что данное направление - убыточно
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Напомним, при этом автобус 69т вошел в число 29 маршрутов, которые планируют ликвидировать, согласно проекту новой транспортной схемы.Напомним, при этом автобус 69т вошел в число 29 маршрутов, которые планируют ликвидировать, согласно проекту новой транспортной схемы.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В мэрии Воронежа 5 сентября специальная комиссию решала, закрыть или оставить кольцевой маршрут №69т (он курсирует от Острогожской до микрорайона «Дубрава» через центр и Шишкова и обратно через памятник Славы). С инициативой выступил сам перевозчик, который объяснял свое решение убыточностью маршрута из-за недостаточного пассажиропотока.

- Комиссия не поддержала инициативу перевозчика о ликвидации маршрута. Он будет сохранен, перевозчик должен проработать вопрос об усилении его подвижным составом, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, при этом автобус 69т вошел в число 29 маршрутов, которые планируют ликвидировать, согласно проекту новой транспортной схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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