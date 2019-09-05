В мэрии Воронежа решили не только сохранить, но и усилить маршрут №69т
В мэрии Воронежа 5 сентября специальная комиссию решала, закрыть или оставить кольцевой маршрут №69т (он курсирует от Острогожской до микрорайона «Дубрава» через центр и Шишкова и обратно через памятник Славы). С инициативой выступил сам перевозчик, который объяснял свое решение убыточностью маршрута из-за недостаточного пассажиропотока.
- Комиссия не поддержала инициативу перевозчика о ликвидации маршрута. Он будет сохранен, перевозчик должен проработать вопрос об усилении его подвижным составом, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, при этом автобус 69т вошел в число 29 маршрутов, которые планируют ликвидировать, согласно проекту новой транспортной схемы.
ИСТОЧНИК KP.RU