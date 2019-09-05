В «РусЛайне» рассказали, как будут извиняться перед пассажирами рейса Воронеж - Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-05T12:18:08+03:00

И сообщили, когда за людьми прибудет резервное воздушное судно

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Пресс-служба авиакомпании «РусЛайн» прокомментировала вынужденную посадку самолета, который утром 5 августа вылетел из столицы Черноземья в Санкт-Петербург. Но, буквально, через 20 минут лайнер запросил посадку. На борту находился 31 пассажир.

- Экипажем воздушного судна, выполнявшим рейс 7R-554 Воронеж - Санкт-Петербург, было принято решение о возврате в аэропорт вылета в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания. Посадка произведена в 08:39 в штатном режиме. Всем пассажирам оказываются услуги согласно ФАП-82 (федеральные авиационные правила, - ред.). В аэропорт Воронежа отправлено резервное воздушное судно. Время вылета в Санкт-Петербург запланировано на 12:00, - пояснили в пресс-службе.

Авиакомпания заявляет, что требовательно и взыскательно относится к техническому состоянию воздушных судов и безопасности полетов. В качестве извинения «РусЛайн» предоставит пассажирам сертификаты на перелет со скидкой 50% по любому направлению своей маршрутной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU