Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-05T11:15:21+03:00

Банк УРАЛСИБ запустил новый квестдля клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квестепонадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ

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Регистрация, подробная информация о квесте, а также его правила доступны на странице квеста.

Для участия в розыгрыше необходимо сделать следующее:

перейти на официальный сайт квеста;

пройти регистрацию;

принять участие в онлайн-игре «Круиз с Банком УРАЛСИБ».

Каждую неделю на сайте будут опубликованы 4 задания. Участники, выполнившие 3 обязательных задания недели, принимают участие в розыгрыше еженедельного приза и главного приза – морского круиза на 11 ночей или 300 000 рублей. Кроме того, за выполнение всех 4-х заданий предусмотрены гарантированные призы. Победители будут объявляться каждую неделю.

За прохождение бонусных заданий участники могут выиграть поощрительные призы от партнеров Банка:

карту «ГОЛД» ресурса Ситилинк (статус действует 1 год) с балансом 500 рублей;

скидку в размере 50% на первые 4 урока в онлайн-школе английского языка Skyeng;

100 бонусных баллов в рамках программы лояльности Банка УРАЛСИБ;

подписку на 20 дней в онлайн-кинотеатре MEGOGO.

За 3 выполненных задания в игре участник становится претендентом на получение еженедельного приза - поездка в Дубай, Шри-Ланку, Куала-Лумпур или Сингапур, или 80 000 рублей. Каждую неделю разыгрывается по одному направлению.

Квест «Соберись в круиз с банком УРАЛСИБ» продлится до 22 сентября 2019 года.

Срок выплаты призов: с 1 по 30 октября 2019 года.

Получить подробную информацию об организаторах стимулирующего мероприятия, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-250-57-57.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU