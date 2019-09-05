2019-09-05T11:56:52+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц

Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование InternetBankingRank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb
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Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в сегменте DailyBanking (ежедневный банкинг). По сравнению с исследованием прошлого года –InternetBankingRank 2018 –Банк УРАЛСИБ поднялся в рейтинге на 3 позиции. Согласно исследованию, более эффективным в рейтинге DailyBanking считается интернет-банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте.

Исследование InternetBankingRank 2019 было проведено в июле-августе 2019 года. В нем приняли участие 24 интернет-банка для частных лиц, каждый из которых обследовался кабинетно и участвовал в пятиюзабилити-тестах. Анализ данныхи расчет итоговой оценки для каждого банка в рамках концепции DailyBanking проводился на основе более 500 критериев оценок функциональности и удобства использования интернет-банка.

Подробную информацию можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-700-77-16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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