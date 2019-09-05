В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
В церемонии подписания приняли участие руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов и Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. Также документ подписал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец.
Программа сфокусирована на раскрытии личностного потенциала детей: он позволит им ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.
В 2019 году управленческие команды образовательных организаций области пройдут обучение и начнут формировать в школах и детских садах личностно-развивающую образовательную среду. Педагоги также пройдут переподготовку, начав использовать в своей деятельности комплекс учебно-методических материалов и инструментов по развитию и оценке навыков XXI века. С сентября 2020 года в образовательных организациях стартуют занятия с детьми – в подготовленной, развивающей, образовательной среде и по новым методикам.
- Сбербанк активно работает с подрастающим поколением, потому что это в широком смысле наше будущее. Ребята, которые сегодня ходят в школу, довольно скоро вырастут и станут нашими сотрудниками или клиентами. Являясь лидером по внедрению новейших технологий, мы имеем возможность использовать их в различных сферах, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.
- Сегодня мир стремительно меняется и поэтому очень важно дать подрастающему поколению правильные ориентиры, которые позволят им не растеряться в условиях неопределенности и выбрать свой путь в жизни. В этом смысле, подписанное соглашение дает дополнительные инструменты для реализации этой важной задачи, – отметил руководитель департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.
- Одна из главных задач Программы – помочь учителю оценить и развить свой потенциал и вместе с командой коллег создавать для детей такие условия, чтобы каждый ребенок двигался по своей траектории, чувствовал себя успешным и был таким, - пояснил исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.
ИСТОЧНИК KP.RU