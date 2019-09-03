2019-09-03T16:20:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области закончилась волна острых отравлений грибами

Последнего пациента уже в ближайшее время выпишут
Олег ИВАНОВ
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Похоже, воронежцы стали аккуратнее относиться к дикорастущим грибамПохоже, воронежцы стали аккуратнее относиться к дикорастущим грибамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- В Центр острых отравлений ВОКБ №1 в этом сезоне с диагнозом «острое отравление грибами» поступили 67 человек. В настоящее время готовится на выписку последний пациент. Общее количество смертельных случаев 12 (11 взрослых и один ребенок), - сообщили 3 сентября в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Таким образом, можно предположить, что внезапно возникшая волна отравлений дикорастущими грибами наконец-то подошла к концу. Последний смертельный случай был зафиксирован 26 августа.

Напомни, началось все с того, что чуть больше чем за неделю, с 29 июля по 7 августа, в центр острых отравлений областной больницы №1 с диагнозом «отравление грибами» госпитализировали 31 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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