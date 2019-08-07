2019-08-07T17:41:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области за неделю 30 человек отравились грибами, двое погибли

В реанимации сейчас врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Помните: грибы могут быть очень опасныПомните: грибы могут быть очень опасныФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Чуть больше чем за неделю, с 29 июля по 7 августа, в центр острых отравлений областной больницы №1 с диагнозом «отравление грибами» госпитализировали 31 человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Большинство пострадавших грибников занимались тихой охотой в самом Воронеже - 23 человека. Еще восемь человек обратились за помощью в районах нашей области. Была проведена вся необходимая терапия, применялись современные методы лечения. К сожалению, двух женщин спасти не удалось.

Как отмечают медики, клиническая картина у всех отравившихся схожа с симптомами действия на организм токсинов бледной поганки. На данный момент в ВОКБ №1 продолжают лечение 19 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии. В реанимации областной детской больницы №1 врачи также борются за жизнь 9-летнего мальчика.

- Медики напоминают, что нельзя собирать грибы, в съедобности которых не уверены, нельзя кормить маленьких детей никакими грибами и при первых признаках отравления: тошнота, рвота, боль в животе, расстройство стула необходимо срочно вызывать «скорую», - уточнили в облздраве.

Об одном из случаев отравления грибами также рассказали в территориальном отделе управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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