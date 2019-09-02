2019-09-02T17:16:13+03:00
Общество

В Воронежской области открылся уникальный инновационный образовательный центр

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, строительство масштабных объектов в регионе стало возможным благодаря нацпроекту «Образование»
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Торжественное открытие Бобровского образовательного центра «Лидер» имени А.В. Гордеева состоялось 2 сентября во время праздничной линейки, посвященной началу нового учебного года. В мероприятии принял участие председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов. Он одним из первых поздравил педагогический коллектив и школьников с открытием образовательного центра и Днем знаний. Председатель Воронежской областной Думы отметил, что открытие этого центра символизирует новый этап в истории воронежского образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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