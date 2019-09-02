2019-09-02T16:29:48+03:00
Общество

Под Воронежем пройдет «Кубок Мосина» по стрельбе из «трехлинеек»

В соревнованиях по стрелковому мастерству сразятся студенты и казаки
Ярослав ИВАНОВ
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В рамках военно-исторического фестиваля «Воронежский фронт» 6 сентября на военном полигоне «Погоново» пройдут соревнования по стрелковому мастерству «Кубок Мосина» - в честь знаменитого земляка, конструктора стрелкового оружия Сергея Мосина.

- Спортивный турнир включит в себя прохождение полосы препятствий, стрельбу по мишеням из положения «лежа» из винтовок Мосина и стрельбу из положения «стоя» из пистолета Макарова, - сообщили организаторы. - В соревнованиях примут участие студенты вузов, а также члены казачьих общин Центрального федерального и Южного федерального округов. Они получат уникальную возможность прикоснуться к истории - воспользоваться уже снятыми с вооружения армии, практически «музейными» «трехлинейками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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