На третьем военно-историческом фестивале «Воронежский фронт» реконструируют битву с душманами

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-22T14:44:17+03:00

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7-8 сентября в столице Черноземья пройдет очередной военно-исторический фестиваль «Воронежский фронт». Третий форум состоится на военном полигоне «Погоново».

- Мы решили посвятить реконструкцию 30-летию вывода войск из Афганистана. К тому же на 8 сентября выпадает еще один значимый для военных праздник – День танкиста. Мы хотим дать возможность воронежцам и гостям города стать ближе к непростой военной истории нашей страны, - отметил организатор фестиваля Дмитрий Галиулин. - Локацию для проведения «Воронежского фронта» в этом году предложила 20-ая гвардейская Краснознамённая общевойсковая армия. У гостей фестиваля будет уникальная возможность побывать на действующем военном полигоне.

7 сентября с 12.00 до 17.00 будут проходить соревнования по мотокроссу на приз фестиваля.

8 сентября в 12.00 состоятся показательные выступления взвода разведки, а в 14.00 - военно-историческая реконструкция сражения воинов-интернационалистов с вооруженными формированиями афганских моджахедов (душманов) «Эхо Афгана 1979-1989».

Оба дня на фестивальной площадке с 10.00 до 18.00 будут работать музей под открытым небом авто-, мото- и бронетехники, полевой узел связи, военно-полевая медицина, выставка техники МЧС, пункт призыва по контракту, военно-полевая кухня. Пройдет стрелковый турнир с преодолением полосы препятствий «Кубок Мосина».

Также в программе фестиваля концерт с участием народных и детских коллективов, воронежской рок-группы «НеБо» и скрипичное шоу от Елены Ионовой.

Добраться до фестиваля воронежцы смогут не только на личных автомобилях, 7 и 8 сентября с 9.30 будут ходить специальные автобусы от остановки «Машмет» до «Погоново».

Первый фестиваль «Воронежский фронт» в 2017-м посетили 30 000 человек, второй – 40 000. Ежегодно в фестивале принимают участие 500 реконструкторов из военно-исторических клубов и поисковых отрядов 36 городов России, а также ДНР, Республики Беларусь, Узбекистана.

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU