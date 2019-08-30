В Воронежской области двое парней угнали машину, чтобы съездить в гости

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-30T16:07:31+03:00

Молодые люди выбили стекло и завели двигатель без ключа

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Странное развлечение придумали двое 22-летних парней из Новоусманского района. В ночь на 28 августа они гуляли по селу Бабяково. Там заметили припаркованный у дома автомобиль ВАЗ-2114. Молодые люди разбили стекло, играючи завели двигатель и уехали в Липецкую область к своим друзьям. Владелец машины утром заметил пропажу и позвонил в полицию.

На следующий день авто заметили на трассе. Оно двигалось в сторону Новоусманского района. После преследования парней задержали. Свою вину они отрицать не стали. Рассказали, что просто хотели съездить к знакомым.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU