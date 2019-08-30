2019-08-30T13:00:20+03:00
Общество

В Воронеже на 20 дней перекроют дорогу возле спорткомплекса «Энергия»

Там будут монтировать трубопровод
Юрий КОЗЛОВ
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Участок дороги возле спорткомплекса "Энергия" нельзя будет проехать с 8.00 5 сентября до 22.00 25 сентября.Участок дороги возле спорткомплекса "Энергия" нельзя будет проехать с 8.00 5 сентября до 22.00 25 сентября.Фото: из архива «КП»
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С 8.00 5 сентября до 22.00 25 сентября нельзя будет проехать по участку улицы Депутатской возле спорткомплекса «Энергия». Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

На этом участке будут монтировать наружный трубопровод, идущий к спорткомплексу. Видимо, эти работы будут проводить в рамках заявленной реконструкции здания СОК «Энергия». В 2020 году на месте «Энергии» появится спортивный центр «Гран-при», в котором предполагают организовать занятия по крайней мере 20 видами спорта. К зданию пристроят гостиницу на 79 номеров и фитнес-центр. Реконструкцией «Энергии» занимается группа компаний Хамина.

Напомним, с 23.00 30 августа до 13.00 31 августа и с 23.00 6 сентября до 13.00 7 сентября из-за присяги курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина запретят парковку на улицах, прилегающих к площади Ленина. А 31 августа и 7 сентября с 9.00 до 13.00 запретят ездить вдоль площади Ленина и частным автомобилям, и общественному транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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