31 августа и 7 сентября движение в центре Воронежа закроют из-за присяги курсантов

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-27T14:27:26+03:00

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31 августа и 7 сентября на площади Ленина пройдет военная присяга курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. В связи с подготовкой к ней 30 августа и 6 сентября c 23.00 до 13.00 следующего дня запретят парковку на улицах, прилегающих к площади Ленина - на участках от ул. Плехановской до ул. Кирова, от ул. Кирова по ул. Платонова до ул. Станкевича и со стороны библиотеки имени Никитина, Кольцовского сквера по нечетной стороне пр. Революции до ул. Плехановской, Театральном проезде (от пл. им. Ленина до улицы Пушкинской).

31 августа с 9.00 до 13.00 и будет закрыто движение по площади Ленина - от ул. Платонова до ул. Плехановской, по ул. Плехановской от дома №15 по площади Ленина вдоль Кольцовского сквера до ул. Пушкинской, а также по пр. Революции и площади Ленина от перекрестка с ул. Карла Маркса в направлении театра оперы и балета до ул. Кирова, Театральном проезде от площади Ленина до ул. Пушкинской. 7 сентября с 8.00 до 13.00 - со стороны библиотеки имени Никитина от ул. Платонова до ул. Карла Маркса, по ул. Плехановской от ул. Дзержинского до ул. Пушкинской, от улицы Кирова до дома № 11 на площади Ленина, кроме того, будет ограничено движение от дома № 58 на проспекте Революции («Утюжок») до Дворца бракосочетания (пл. Ленина, 11).

Автобусы пойдут в объезд квадрата площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU