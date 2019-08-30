Ведущие зарубежные и российские эксперты ландшафтных ассоциаций примут участие в международной конференции в Воронеже
В течение двух дней специалисты из Италии, Новой Зеландии, США, Швеции, Великобритании, Турции, Китая и России будут делиться опытом экологического развития современных городов
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В Воронеже 4-5 сентября состоится III международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития». Организаторами мероприятия выступают правительство Воронежской области и региональный департамент природных ресурсов и экологии.
ИСТОЧНИК KP.RU