2019-08-30T09:32:48+03:00
Общество

Последние выходные лета будут облачными, но теплыми

По ночам температура будет опускаться до +11
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ох уж это пограничное время между летом и осенью! Днем по-прежнему хочется ходить в шортах. А вот ночью впору надевать теплую куртку. Такими будут и ближайшие выходные.

Как сообщают в Воронежском гидрометеоцентре, в субботу, 31 августа, днем будет +26. Ожидается облачная погода без осадков. А вот к ночи температура провалится до +11. Можно навести горячий чай и встречать осень, укутавшись в плед.

В воскресенье, 1 сентября, снова разогреет до тех же +26. Небольшая облачность и никаких осадков. Лучшее время, чтобы совершить небольшое путешествие выходного дня - например, увидеть один из пяти красивых воронежских обрывов. Ночью вновь +11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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