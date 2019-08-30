Пять безумно красивых воронежских обрывов

Есть мнение, что долголетие горцев Кавказа – следствие не столько горного воздуха и ароматного вина, сколько прекрасных видов. То, что мы наблюдаем каждый день, не просто откладывается в нас: оно нас формирует. Сегодняшний список – лекарство для глаз и разума тех, кто каждый день наблюдает из окна только другие окна. Приятный бонус: ехать на Кавказ не придется.

Сторожевое

Что за место

Если вы не ахнете, оказавшись на этом обрыве, одно из двух: либо вы неделю назад спустились с Эльбруса, либо вам нужны очки «посильнее». Эта красота сшибает с ног; оказывается, такие виды бывают не только на картинках.

В Сторожевом природная красота сочетается с индустриальной: хорошо видно НВАЭС-2.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фраза «меловые горы» у многих ассоциируется с невысокими лысоватыми холмиками. Но в Сторожевом можно увидеть именно горы, без всяких скидок. И они живые! Речь не только о растительности. Повсюду – выходы из подземных лабиринтов сусликов и норки лис. Регулярно можно встретить их создателей.

В 1942 году эти склоны были залиты кровью. В августе Красная армия выбивала отсюда венгров.

Как добраться

Выбираем курс на Острогожск, проезжаем около 70 км и сворачиваем в село Сторожевое 1-е. Предстоит пронзить его насквозь (не спешите, не пылите – уважайте местных жителей). Доехали до конца села? Советуем двинуться дальше до памятника «Сторожевской плацдарм». Грунтовка приведет к крутому берегу.

Склоны Сторожевого покрывают норки зверей.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Когда лучше ехать

Если у вас не внедорожник, после проливных дождей сюда лучше не спешить. Дайте земле просохнуть.

По выходным и в дни праздников рядом с обрывами вырастают целые палаточные города. Если вы искали уединения и тишины, а не общения, выбирайте другое время.

Кривоборье

Что за место

Необычные пологие склоны обрамляют Дон, изгибающийся в форме подковы. Турист как будто находится на краю воронки, в которую пару тысяч лет назад рухнул метеорит.

Кривоборье - место с уникальным ландшафтом.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Как добраться

Едем в сторону Москвы. Примерно через 25 км от аэропорта сворачиваем на развязку в сторону села Горожанка (в нем, кстати, можно осмотреть полуразрушенную усадьбу). После села Петровское поворачиваем направо, упираемся в лес. Хотите приключений? Тогда ищем ближайший съезд. Спуск с асфальта будет проверкой, выдержит ли ваша машина дальнейший маршрут. Намерены доехать чуть менее экстремально? Сворачиваем направо и ищем путь к берегу через дачи.

Когда лучше ехать

Дорога от села до обрыва идет через лес. Если бы волны на этой грунтовке состояли из воды, тут можно было бы устроить соревнование серферов... Рядом не мешало бы открыть сервис по ремонту бамперов – он будет востребован.

Белый Колодец

Что за место

С этих холмов можно не только подглядывать за концертами «Платоновского фестиваля» или гонками, но и смотреть отличный закат.

Белый Колодец удивит каждого, кто еще там не побывал.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Как добраться

Едем на Курск, разворачиваемся у поворота на карьер «Белый колодец», следуем в обратном направлении до остановки автобусов и съезжаем на грунтовку в поле.

Когда лучше ехать

Точно не в выходные! Днем тут десантируются шумные свадьбы, вечером – не менее шумные любители кальяна и «Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться» из колонок.

Дивногорье

Что за место

Обычно сюда приезжают, чтобы посмотреть на каменные дивы. Но стоит повернуться к ним спиной, перед вами откроется прекрасный вид на реку Тихая Сосна, леса, степи и Русь.

Дивногорье. Чтобы насладиться видом, придется сначала забраться повыше.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Дивногорье – «многоярусный» музей-заповедник. На плато - остатки хазарских селений IX века и уникальные виды растений, под ним - древние пещерные храмы.

Как добраться

От Воронежа – около сотни километров. Можно подъехать со стороны Острогожска, можно – со стороны Лисок, тут уж как вам больше нравится.

Дивногорье. Интересны не только меловые столбы, но и мир вокруг них.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Когда лучше ехать

Никаких транспортных ограничений нет: к музею идет асфальт. Предстоит оставить автомобиль и преодолеть сотню-другую металлических ступеней. Помните, что на плато куда прохладней, чем внизу, потому одевайтесь соответствующе.

Семилуки, парк «Три самолета»

Что за место

Согласитесь, довольно неожиданно увидеть городской парк в нашем списке природных мест. И все-таки он может впечатлить. В конце Аллеи Славы Семилук стоит памятник летчикам 2-ой воздушной армии. За спиной этого памятника – прекрасный вид на Дон и весь Воронеж от края до края.

Семилукские холмы - отличное место для пикника.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Как добраться

Пожалуй, одно из немногих перечисленных мест, куда без проблем можно добраться на общественном транспорте. 102-й автобус привезет вас к остановке у отдела полиции. Рядом следует искать вход в парк.

Когда лучше ехать

Вечерами в парке изредка можно встретить шумные компании, которые подпортят романтический настрой.