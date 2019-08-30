В воронежском хуторе откроют сразу две мемориальные доски

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-30T08:05:10+03:00

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Вблизи хутора Атамановка Россошанского района появятся две новые мемориальные доски, посвященные героям Великой Отечественной. Деньги на них собирали местные жители и общественники.

Первый памятный знак установят рядом с котлованом, где в июле-августе 1942 года захватчики расстреляли семь красноармейцев. Четверо из них были командирами. Вторая доска появится на хуторском мемориальном кладбище, где погребены солдаты и труженики тыла. Тут же находится братская могила местных жителей, погибших во время наступления немцев.

- Жестокие бои за эти места сыграли решающую роль в освобождении Воронежского края. Здесь удалось расширить фронт прорыва и приблизить коренной перелом в ходе войны, - рассказывает Владимир Слободин, председатель правления общественной организации "Малый Сталинград".

Митинг, посвященный открытию памятных досок, состоится 1 сентября в 12.00 на площади мемориального комплекса "Малый Сталинград" хутора Атамановка. Кстати, именно там не так давно появилась воронежская "Родина-мать".

ИСТОЧНИК KP.RU