В Воронеже на недавно демонтированном переходе сбили женщину

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-28T15:21:49+03:00

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В Воронеже иномарка сбила 52-летнюю местную жительницу. ДТП случилось на улице Пушкинской, недалеко от Центрального рынка, где недавно демонтировали пешеходный переход. Об этом сообщили активисты «Удобного Воронежа».

Авария случилась 28 августа в 11.40. Автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находился 50-летний местный житель, ехал со стороны улицы 9 Января и сбил переходившую дорогу женщину. Ее госпитализировали. В отделе пропаганды ГИБДД города сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Активисты просят чиновников задуматься о возвращении удобной «зебры».

- Только недавно активисты вешали таблички в память убранным удобным переходам, поднимали тему уничтожения пешеходной среды и вот сегодня мы получаем результат «приведения к нормам» пешеходных переходов. Надеемся, что это последняя жертва такой политики и власти пересмотрят принятые решения. Ведь их родственники тоже передвигаются по городу пешком, - написали в группе «Удобного Воронежа» в соцсети.

Напомним, в середине июля активисты установили мемориалы удобным пешеходным переходам в центре города. А в мэрии объяснили, что решения об изменениях организации схем движения в конкретных местах, в том числе по введению или демаркированию пешеходных переходов, принимаются комиссионно. Все же протесты активистов и местных жителей помогли остановить процесс демонтажа. А позднее некоторые «зебры» вернули на привычные места.

ИСТОЧНИК KP.RU