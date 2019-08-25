В Воронеже бесстрашный мужчина забрался на опасный ж/д мост ради прыжка в воду

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-25T18:26:05+03:00

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В Воронеже горожане продолжают забираться на железнодорожные мосты ради эффектных прыжков в воду. Одного из таких смельчаков заметили в Отрожке. Мужчина в одних трусах залез на верхушку, чтобы искупаться. Фотографию бесстрашного опубликовали в популярной группе в соцсети.

В комментариях к посту местные жители отметили, что в этом месте давно уже пора установить забор или поставить охрану. Других способов остановить безумства горожане не видели. Ведь для того, чтобы получить удар током, достаточно подойти к проводам на полтора-два метра. Но не многие об этом знают. И трагедий мост видел уже достаточно.

Так, на железнодорожном мосту у Отрожки в последние годы произошло несколько страшных ЧП. 25 июня 2015 года 13-летний подросток залез на верхотуру, попал в зону действия кабеля напряжением в 27 тысяч вольт и получил сильнейшие ожоги. 5 октября 2014 года другой 13-летний подросток тоже забрался на высоту. Там он получил смертельный удар током, сорвался вниз и был раздавлен проходившим поездом.

ИСТОЧНИК KP.RU