От отравления грибами в Воронеже умер еще один мужчина

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-23T14:23:31+03:00

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Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил еще об одном смертельном случае отравления грибами. В центре острых отравлений областной больницы скончался мужчина, это 11-ая в этом году жертва «тихой охоты». Напомним, среди них один ребенок и целая семья.

Всего, по данным ведомства, с начала сезона в больницу попали 65 жителей региона, накануне отведавших дикорастущих грибов. Сейчас в стационаре остаются шесть пациентов, двое из них в тяжелом состоянии. К тому же в детскую больницу на улицу Ломоносова попали трое детей, один из которых умер.

Врачи еще раз обращаются к воронежцам:

ИСТОЧНИК KP.RU