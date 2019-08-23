От отравления грибами в Воронеже умер еще один мужчина
Количество жертв достигло 11
При первых признаках отравления вызывайте скорую!Фото: из архива «КП»
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Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил еще об одном смертельном случае отравления грибами. В центре острых отравлений областной больницы скончался мужчина, это 11-ая в этом году жертва «тихой охоты». Напомним, среди них один ребенок и целая семья.
Всего, по данным ведомства, с начала сезона в больницу попали 65 жителей региона, накануне отведавших дикорастущих грибов. Сейчас в стационаре остаются шесть пациентов, двое из них в тяжелом состоянии. К тому же в детскую больницу на улицу Ломоносова попали трое детей, один из которых умер.
Врачи еще раз обращаются к воронежцам:
ИСТОЧНИК KP.RU