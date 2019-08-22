Врач-токсиколог Александр Сертаков: «Чаще всего от ядовитых грибов умирают воронежцы средних лет»

В четверг, 22 августа, гостем радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM) был заведующий Центром острых отравлений Воронежской областной клинической больницы № 1 Александр Сертаков. Он рассказал о случаях смертельных отравлений грибами, а также о том, что делать (или не делать), чтобы не стать его пациентом.

- На данный момент в 2019 году у нас десять смертельных случаев, - рассказал Александр Владимирович. – Погибли от отравления шесть женщин, трое мужчин и девятилетний мальчик (вместе с ребенком умерли его мама и бабушка). В Терновском районе поели ядовитых грибов приехавшие на работу трое жителей Дагестана. Двое умерли, один выжил. Сейчас число летальных исходов пошло на спад. На данный момент у нас в Центре находятся десять человек, пять – в тяжелом состоянии, из них один в реанимации.

- Травятся грибами, в основном, люди среднего возраста?

- Да, как правило, среднего и пожилого. В основном, в этом году к нам попадают с тяжелыми отравлениями воронежцы 1960-х годов рождения.

- Были ли годы хуже по числу смертельных отравлений грибами или в 2019-м случилась какая-то аномалия?

- Год на год не приходится. Например, в 2018-м было всего 15 отравлений, в 2017-м – 100, в 2016-м – 150. Самый жуткий в этом плане был 2001 год – около 300 случаев, из них 250 – в октябре, причем тогда 42 человека умерли. Число отравлений вообще не спрогнозируешь. Как правило, зависит оно от того, грибной год или нет. Если в лесах ничего не выросло, конечно, никто и не травится.

- Есть ли какие-то места области, где было много случаев отравлений, и грибы вообще лучше не собирать?

- Нет. Смертельные случаи, в основном, были у жителей Воронежа. Люди часто ходят по грибы без большого (или вообще без всякого) опыта. Когда не различаешь съедобные и ядовитые, тогда, конечно, не надо ходить по лесам с корзинкой. Лучше покупайте в магазинах шампиньоны и вешенки. Были и такие случаи, когда пациенты рассказывали о своих походах в лес так: «Хороших грибов не было, поэтому набрал вот таких». Или привез человек отравившегося и говорит: «И меня посмотрите, вдруг чего случилось, я же рядом с ним стоял». Жители области же, как правило, в «тихой охоте» разбираются.

По грибы стоит ходить только, если вы в них разбираетесь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Какими грибами чаще всего травятся?

- Как правило, бледной поганкой. К сожалению, даже современная медицина не в силах спасти тех, кто ее поел – через пять-шесть дней наступает атрофия печени и смерть. Бывает, что поганку принимают за сыроежки, за желтые и зеленые грибы, которые в народе называют зеленушки или за подберезовики. Совет тут один – не уверены, съедобный гриб или нет, не берите его.

- Что делать тем, кто почувствовал симптомы отравлений. Какую первую помощь им можно оказать?

- Конечно, как можно быстрее надо вызвать скорую. Пока она едет, можно дать отравившемуся человеку, как минимум, активированный уголь, какой-нибудь энтеросгель или полисорбент. А в больнице ему уже будут делать сложные процедуры, такие, как переливания плазмы, например.