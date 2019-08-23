2019-08-23T11:43:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области хозяйка все-таки решила убить собаку, загрызшую годовалого ребенка

Она написала заявление главе поселка Есипово с просьбой подвергнуть своего домашнего питомца эвтаназии и утилизировать труп
Юрий КОЗЛОВ
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Будка собаки-убийцы.Будка собаки-убийцы.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Стало известно о том, что хозяйка собаки, загрызшей годовалого ребенка в поселке Есипово Терновского района 5 августа, все-таки не смогла жить рядом с убийцей малыша. Женщина подала заявление на имя главы села с просьбой провести эвтаназию животного и утилизировать его труп.

- У собаки не выявили никаких болезней и 20 августа сняли карантин, - рассказали в Терновской районной станции по борьбе с болезнями животных. – Тем не менее хозяйка решилась избавиться от нее. По закону, в этом случае пишется заявление на имя главы села, а чиновник после этого должен привлечь к этой морально тяжелой, но подчас необходимой работе организацию, имеющую лицензию на подобные работы в Воронежской области.

Напомним, 5 августа около пяти часов вечера дворняга перегрызла горло мальчику, которому исполнился всего год и три месяца. Ребенок сошел с детского велосипеда, и тут собака набросилась на него. Мать, попытавшуюся оттащить зверюгу от сына, дворняга тоже сильно покусала – хватала ее зубами за ногу. Семья, где содержат животное, благополучная. В день, когда случилась трагедия, дома были женщина с дочерью-школьницей, муж уехал на заработки в Воронеж. После трагедии собаке сделали прививку от бешенства.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание - до двух лет тюрьмы. Дело возбудили по факту ужасного ЧП, конкретных обвиняемых на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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