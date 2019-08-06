В Воронежской области собаку, загрызшую годовалого ребенка, не застрелили, а привили от бешенства

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-06T16:43:56+03:00

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Стали известны подробности жуткой трагедии в поселке Есипово Терновского района. Напомним, там 5 августа около пяти часов вечера дворняга перегрызла горло мальчику, которому недавно исполнился год и три месяца.

- Собака – помесь дворняги с немецкой овчаркой. Хозяйка не сочла нужным ее убивать. Наши специалисты ее посмотрели, признаков бешенства не обнаружили, - рассказала Надежда Эль-Хардуз, руководитель ветеринарной службы Терновского района. – Ее будут наблюдать в течение двух недель в ежедневном режиме. Наши сотрудники привили собаку от бешенства. Пока она выглядит адекватно. Если в течение 14 дней умрет, отправим на экспертизу в Воронеж.

- Она может быть потенциально опасна, ведь очевидно, что годовалый ребенок не мог нормальное животное довести до бешенства…

- Вы знаете, мать ребенка (ей 29 лет, ребенок единственный, растила без отца, в деревню приехала со своим папой отдыхать из Москвы) – мне родственница. Она рассказала, что сын только сошел с велосипедика, сделал три шажка, и собака на него набросилась. Видели бы вы, как она перебирала вещи погибшего ребенка, как выкидывала кофточки, где песики нарисованы! Кстати, у нее самой сильно искусана нога.

В этом доме даже калитка в той части двора, где собака находится, не закрывается! По закону ветеринары не имеют права уничтожать животное без разрешения хозяйки. У нее, к слову, есть дочка – девочка 11 или 12 лет. Семья вроде благополучная, отец на заработках в Воронеже сейчас.

Да и вообще это не единичный случай. Две недели назад в Терновке случай девочке-школьнице собака-боксер, содержавшаяся в вольере, выгрызла поллопатки - она приехала к родственникам. Тоже с животным никто ничего не стал делать.

Другой случай хозяин собаки приходит к ветеринарам, дескать, у меня животное привито, ребенок покусан, так он сам виноват, дразнил. А то, что за собакой не следил, это ничего...

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По факту смерти ребенка сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU