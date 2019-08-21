Под каменным мостом в Воронеже второй раз за неделю застрял грузовик

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-21T16:50:51+03:00

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Вторая за неделю нелепая авария произошла 21 августа на улице Чернышевского под каменным мостом. Спускаясь от улицы Орджоникидзе, водитель «Газели» не учел высоту кузова своего грузовика и высоту пролета моста и врезался в конструкцию. Удар был такой силы, что кузов машины разрушился и упал на ехавшую во встречном направлении легковушку.

Напомним, похожее ДТП случилось на этом месте в понедельник, 19 августа. Тогда под пролетом каменного моста застряла фура. И это, несмотря на то, что на дороге стоят знаки ограничения по высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU