2019-08-20T10:20:53+03:00
Происшествия

Очередная фура застряла в Воронежа под Каменным мостом

Такие случаи происходят регулярно, несмотря на знаки дорожного движения
Ярослав ИВАНОВ
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фото Аварии | ДТП | Воронежафото Аварии | ДТП | Воронежа
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Проезд грузовикам более 2,3 метра высотой запрещен, оповещают знаки с обеих сторон подъезда к Каменному мосту. Но регулярно под объектом культурного наследия застревают габаритные автомобили. Очередная фура Man перекрыла проезд под мостом 19 августа.

Фотографии распостили во многих социальных сообществах Воронежа. В комментариях горожане откровенно смеются над горе-водителем и сетуют, что скоро мост придется реставрировать, поскольку его уже раздолбали со всех сторон.

Почему водители не обращают внимания на знаки дорожного движения и тем более не учатся на чужих ошибках, не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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