2019-08-21T14:28:28+03:00
Общество

Воронежский депутат Дмитрий Крутских опроверг свой уход из маршруточного бизнеса

Он сказал, что его неправильно поняли
Юрий КОЗЛОВ
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Дмитрий Крутских (крайний справа) еще подискутирует с Евгением Бажановым (в центре) и Сергеем Петриным по поводу цен на проезд.Дмитрий Крутских (крайний справа) еще подискутирует с Евгением Бажановым (в центре) и Сергеем Петриным по поводу цен на проезд.Фото: из архива «КП»
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Разгоревшуюся дискуссию относительно информации в СМИ об уходе Дмитрия Крутских из сферы общественного транспорта прервал сам объект слухов. Депутат гордумы сказал «КП-Воронеж» по поводу этих разговоров следующее:

- Я, действительно, говорил, что при таких тарифах буду продавать часть автобусов. Но это не означает мой уход из сферы общественного транспорта. Как все вы знаете, с середины сентября повысится цена проезда. Парк автобусов малой и средней вместимости при тарифе в 23 рубля можно понемногу обновлять. Так что продолжим работать при всех возникающих сложностях.

Напомним, группа компаний «Автолайн», которую возглавляет Дмитрий Крутских, контролирует около 80% рынка пассажирских перевозок. Ранее Дмитрий Борисович говорил, что летом 30 процентов автобусов каждого перевозчика не выходят на линию из-за того, что это не выгодно. Шоферы предпочитают подвозить те же материалы для строительства – зарабатывают они на этом больше. Также Крутских заявлял, что масштабные вложения в развитие пассажирских перевозок возможны только при тарифе в 27 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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