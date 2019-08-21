2019-08-21T12:19:26+03:00
Общество

Под Нововоронежем капитально отремонтировали 16 километров дороги

В рамках нацпроекта на эти цели потратили 320 миллионов
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На дороге очень большой трафик, поэтому ее включили в нацпроект.На дороге очень большой трафик, поэтому ее включили в нацпроект.
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В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился ремонт трех участков трасс регионального назначения, расположенных на территории двух районов - Хохольского и Каширского: от поворота на село Каменно-Верховка до выхода на М-4 «Дон». Качество работ проверил руководитель областного департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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