Под Нововоронежем капитально отремонтировали 16 километров дороги
В рамках нацпроекта на эти цели потратили 320 миллионов
На дороге очень большой трафик, поэтому ее включили в нацпроект.
Изменить размер текста:
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился ремонт трех участков трасс регионального назначения, расположенных на территории двух районов - Хохольского и Каширского: от поворота на село Каменно-Верховка до выхода на М-4 «Дон». Качество работ проверил руководитель областного департамента дорожной деятельности Максим Оськин.
ИСТОЧНИК KP.RU