Cтудент воронежского техникума поборется за титул самого крутого токаря мира

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-21T11:12:04+03:00

Борис Сатаров два года назад был участником мирового чемпионата в Абу-Даби. Теперь он будет тренером. Фото: пресс-службы Worlds Skills Russia.

Соревнования на станках, куда съедутся мастера со всего света, пройдут в Казани

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Студент Воронежского политехнического техникума Егор Жадан будет отстаивать честь России на 45 мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills International. Соревнования пройдут с 22 по 27 августа в Казани. Россия принимает подобный чемпионат впервые.

В соревнованиях по 56 компетенциям на площадках международного выставочного центра «Казань Экспо» сразятся более 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Россию на чемпионате представит национальная сборная, в которую вошли 63 лучших профессионала из 25 регионов страны.

Егор Жадан будет показывать свое мастерство в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» . Тренер сборной по этой компетенции - тоже выпускник Воронежского политехнического техникума Борис Сатаров, занявший пятое место на 44-м мировом чемпионате WorldSkills International в Абу–Даби в 2017 году. После тех соревнований Борис делился планами с «КП-Воронеж». Он склонялся именно к тому, чтобы стать тренером более молодых коллег. Что у него и получилось.

На чемпионате мира есть обязательная программа: написание программы для станка для исполнения заданной концепции детали, настройка оборудования, выполнение чертежа и изготовление детали на станке. Каждый участник должен сделать три вида разных деталей: массового производства, сборочные единицы и штучные (уникальные) детали. Конкретные задания конкурсанты и эксперты получат в день выполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU