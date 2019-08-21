Cтудент воронежского техникума поборется за титул самого крутого токаря мира
Студент Воронежского политехнического техникума Егор Жадан будет отстаивать честь России на 45 мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills International. Соревнования пройдут с 22 по 27 августа в Казани. Россия принимает подобный чемпионат впервые.
В соревнованиях по 56 компетенциям на площадках международного выставочного центра «Казань Экспо» сразятся более 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Россию на чемпионате представит национальная сборная, в которую вошли 63 лучших профессионала из 25 регионов страны.
Егор Жадан будет показывать свое мастерство в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» . Тренер сборной по этой компетенции - тоже выпускник Воронежского политехнического техникума Борис Сатаров, занявший пятое место на 44-м мировом чемпионате WorldSkills International в Абу–Даби в 2017 году. После тех соревнований Борис делился планами с «КП-Воронеж». Он склонялся именно к тому, чтобы стать тренером более молодых коллег. Что у него и получилось.
На чемпионате мира есть обязательная программа: написание программы для станка для исполнения заданной концепции детали, настройка оборудования, выполнение чертежа и изготовление детали на станке. Каждый участник должен сделать три вида разных деталей: массового производства, сборочные единицы и штучные (уникальные) детали. Конкретные задания конкурсанты и эксперты получат в день выполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU