2019-08-21T10:59:40+03:00
Происшествия

В Воронеже в ночном ДТП «Мазерати» опрокинула «Тойоту» на крышу

Авария случилась на Московском проспекте
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
"Тойоте"предстоит серьезный ремонт."Тойоте"предстоит серьезный ремонт.Фото: кадр с видео "Типичный Воронеж".
Изменить размер текста:

В среду, 21 августа, около часа ночи у дома № 48 на Московском проспекте, недалеко от пересечения с улицей 45 Стрелковой дивизии, случилось ДТП с участием двух иномарок.

- Об аварии нам сообщили в 1.20, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД. – «Мазерати» врезалась в автомобиль «Тойота Рав-4». В результате ДТП японская иномарка перевернулась на крышу. Пострадавших в ДТП не было.

Очевидцы аварии сообщают, что ночью в этом месте светофор находится в нерабочем режиме, просто мигает. Возможно, это стало одной из причин аварии.

Напомним, около десяти часов вечера в селе Александровка Павловского района авария закончилась трагедией. 14-летний мальчик, ехавший на мопеде «Орион», врезался в «Фольскваген-Пассат» и погиб. В больницу попал его 12-летний друг, сидевший сзади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт ЦИК РФ оказался заблокирован из-за воронежского хакера
Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж пройдет в столице Черноземья в десятый раз
В Воронежской области в ДТП погиб 14-летний мальчик
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Воронеже День флага отметят бесплатным концертом в Кольцовском сквере
В Воронеже сгорела крыша жилого дома
СМИ: против экс-заместителя руководителя департамента труда и занятости правительства Воронежской области возбудили уголовное дело
Воронежский аэропорт пугали пожарная сигнализация и телефонный террорист
5 надземных переходов в Воронежской области обойдутся в 90 миллионов
Воронежские силовики обвинили собственника "Калина Ойл" в хищении 64 миллионов рублей
Воронежские борцы завоевали четыре бронзы Спартакиады учащихся России
На сельхозпредприятии в Воронежской области произошла авария: есть погибший
Воронежец выиграл Спартакиаду учащихся России по парусному спорту
Жителя Воронежской области будут судить за то, что он нарубил дрова и спалил их
Воронежский «Буран» занял второе место на «Кубке Дизеля»
Воронежский любитель детской порнографии заинтересовал немецкую полицию
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
В Воронеже отключат воду на четырех улицах