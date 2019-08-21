В Воронеже в ночном ДТП «Мазерати» опрокинула «Тойоту» на крышу

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-21T10:59:40+03:00

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В среду, 21 августа, около часа ночи у дома № 48 на Московском проспекте, недалеко от пересечения с улицей 45 Стрелковой дивизии, случилось ДТП с участием двух иномарок.

- Об аварии нам сообщили в 1.20, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД. – «Мазерати» врезалась в автомобиль «Тойота Рав-4». В результате ДТП японская иномарка перевернулась на крышу. Пострадавших в ДТП не было.

Очевидцы аварии сообщают, что ночью в этом месте светофор находится в нерабочем режиме, просто мигает. Возможно, это стало одной из причин аварии.

Напомним, около десяти часов вечера в селе Александровка Павловского района авария закончилась трагедией. 14-летний мальчик, ехавший на мопеде «Орион», врезался в «Фольскваген-Пассат» и погиб. В больницу попал его 12-летний друг, сидевший сзади.

ИСТОЧНИК KP.RU