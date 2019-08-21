В Воронежской области в ДТП погиб 14-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-21T10:36:38+03:00

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Страшная авария случилась во вторник, 20 августа, около 22.00.

В селе Александровка Павловского района на улице Садовой с двух сторон подъехали к перекрестку равнозначных дорог 14-летний подросток на мопеде «Орион» и 22-летний парень на «Фольксвагене-Пассат». Школьник не уступил дорогу (иномарка располагалась справа по ходу его движения) и врезался в немецкую машину. Удар был такой силы, что мальчик погиб на месте. Его 12-летний друг, ехавший на заднем сидении, попал в больницу. И дети, и водитель иномарки - местные жители.

- Всего 20 августа в Воронежской области случилось 138 ДТП, 93 из них – в столице Черноземья, 8 – на федеральных трассах, 37 – в районах. В авариях погибли два человека, еще 14 ранены, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU