2019-08-19T18:14:28+03:00
Происшествия

В Воронеже от отравления грибами умер еще один человек

В центре острых отравлений областной больницы скончался мужчина
Юрий КОЗЛОВ
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Грибы нужно собирать максимально осторожно, а лучше вообще пока воздержаться от "тихой охоты".Грибы нужно собирать максимально осторожно, а лучше вообще пока воздержаться от "тихой охоты".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Воронеже умер мужчина, отравившийся грибами, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Это уже девятая смерть за неполный месяц. К утру 19 августа в центре острых отравлений областной клинической больницы № 1 лежат 16 человек. Трое из них находятся в реанимации, еще трех готовят к выписке. Остальным проводят плановые процедуры, их состояние опасений не вызывает.

Напомним, с конца июля 2019 года от отравлений грибами умерли уже восемь взрослых людей и девятилетний ребенок.

Любителей «тихой охоты» предупреждают, что пока лучше вообще воздержаться от посещения лесов в этих целях, но многие считают себя крутыми профессионалами в этой области. Потом могут об этом и пожалеть…

ИСТОЧНИК KP.RU

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