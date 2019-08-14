2019-08-14T16:04:12+03:00
Общество

В воронежской больнице от отравления грибами умерла женщина из Терновского района

Это уже восьмая жертва «тихой охоты» с начала сезона
Елена ФЕДЯШЕВА
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С бледной поганкой часто путают попа. Фото Юрия ЧерненкоС бледной поганкой часто путают попа. Фото Юрия Черненко
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За два дня в центр острых отравлений областной клинической больницы №1 поступили три пострадавших с диагнозом «отравление грибами». К сожалению, пополнился и список летальных случаев: в больнице умерла женщина, ранее доставленная из Терновского района.

Сейчас в Центре проходят лечение 22 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. С момента открытия сезона «тихой охоты» от отравлений грибами пострадали больше 60 человек. Семь человек, в том числе один ребенок, умерли.

Врачи просят жителей региона быть максимально осторожными при сборе грибов. Собирайте один-два вида, в которых вы уверены на 100 процентов. При малейшем сомнении – выбрасывайте подозрительный гриб из корзинки. Специалисты ответственно заявляют, что все случаи отравления связаны с употреблением в пищу ядовитых грибов, а не «мутировавших» съедобных. Клиническая картина у всех пострадавших свидетельствует о токсическом поражении организма ядами бледной поганки, которую ошибочно принимают за съедобный гриб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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