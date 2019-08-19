2019-08-19T13:56:54+03:00
Происшествия

Воронежцев напугала пожарная машина у поликлиники

Оказалось, что в кабинете рентгена произошло короткое замыкание
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные успокоили: произошло всего лишь короткое замыкание.Пожарные успокоили: произошло всего лишь короткое замыкание.Фото: Валерий БОБКИН
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Утром в понедельник, 19 августа, прохожие, оказавшиеся возле городской поликлиники № 4, обеспокоились: у входа стояла пожарная машина. К счастью, оказалось, что ничего страшного не случилось.

- В 10.29 нам сообщили о задымлении в кабинете рентгена, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Наши сотрудники приехали туда и выяснили, что случилось короткое замыкание. Открытого огня не было.

Напомним, ночью в пятницу, 16 августа, гораздо печальнее все закончилось для владельца «Форда-Фокус», у которого сожгли машину на улице Лизюкова Коминтерновского района. Незначительные повреждения получил и стоявший рядом «Хендай». А в Железнодорожном районе на улице Урыского в ту же ночь сильно обгорела «Ауди А6».

ИСТОЧНИК KP.RU

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