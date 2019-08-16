В Воронеже ночью сгорели две иномарки

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-16T08:23:42+03:00

От "Форда" практически ничего не осталось. Фото: из архива «КП»

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В ночь на пятницу, 16 августа, в двух районах Воронежа горели машины.

В 00.40 в МЧС сообщили о пожаре в Железнодорожном районе на улице Урывского. Там горела «Ауди А6». На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемь сотрудниками МЧС. Огонь потушили в 00.48. Иномарка сильно повреждена, но ее еще можно «вернуть к жизни».

В 02.51 работники МЧС узнали о похожем пожаре в Коминтерновском районе на улице Лизюкова. Там вспыхнул «Форд-Фокус». На этот пожар также выехали восемь человек на двух машинах. Пламя сбили в 03.09. Но к тому времени от автомобиля, по сути, ничего не осталось.

Напомним, несколько лет назад ночью сгорали по несколько машин. После того, как нескольких поджигателей поймали, подобные ЧП снова стали возникать значительно реже.

ИСТОЧНИК KP.RU