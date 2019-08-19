В перевернувшейся после ДТП «Гранте» в Воронеже пострадал двухлетний мальчик

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-19T10:06:23+03:00

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В результате столкновения ВАЗ-2112 и «Лада-Гранта», после которого второй автомобиль опрокинулся, пострадала целая семья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, ДТП произошло в 11.20 у дома 10б по улице Машиностроителей. Момент столкновения двух «Лад» попал на видео. После удара на перекрестке «Гранта» опрокинулась и легла на крышу. На кадрах с видеорегистратора очевидца аварии видно, как из лежащего авто выбирается мужчина – водитель. К нему на помощь бросаются другие участники дорожного движения, оказавшиеся рядом с местом аварии.

По данным полиции, в результате ЧП пострадали все, кто находились в «Гранте»: 42-летний водитель, а также трое его пассажиров – 36-летний мужчина, 31-летняя женщина и двухлетний мальчик. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU