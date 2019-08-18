Перевернувшаяся "Гранта" попала на видео в Воронеже

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-18T16:43:33+03:00

По информации МЧС, в аварии есть пострадавшие

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Сегодня, 18 августа, примерно в 11.00 на перекрестке улиц Солнечная и Машиностроителей произошло жесткое ДТП. Столкнулись две "Лады" - ВАЗ-2112 и "Гранта". В итоге второй упомянутый автомобиль оказался на крыше посреди проезжей части. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

По информации ГУ МЧС по Воронежской области, в этом ДТП есть пострадавшие. Спасатели выезжали на место, чтобы помочь в ликвидации последствий аварии - поставить "Гранту" на колеса.

Добавим, что несколькими часами ранее - примерно в 7.30 - автомобиль перевернулся в Лискинском районе (село Средний Икорец). Там тоже не обошлось без пострадавших.

Воронеж. Перевернутый автомобиль.Пересечение Солнечной и Машиностроителей

ИСТОЧНИК KP.RU