Перевернувшаяся "Гранта" попала на видео в Воронеже
Сегодня, 18 августа, примерно в 11.00 на перекрестке улиц Солнечная и Машиностроителей произошло жесткое ДТП. Столкнулись две "Лады" - ВАЗ-2112 и "Гранта". В итоге второй упомянутый автомобиль оказался на крыше посреди проезжей части. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
По информации ГУ МЧС по Воронежской области, в этом ДТП есть пострадавшие. Спасатели выезжали на место, чтобы помочь в ликвидации последствий аварии - поставить "Гранту" на колеса.
Добавим, что несколькими часами ранее - примерно в 7.30 - автомобиль перевернулся в Лискинском районе (село Средний Икорец). Там тоже не обошлось без пострадавших.
Воронеж. Перевернутый автомобиль.Пересечение Солнечной и Машиностроителей
ИСТОЧНИК KP.RU