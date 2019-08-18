700 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Воронежа

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-18T12:14:34+03:00

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Расскажите всем - родственникам, друзьям, соседям, - что существует следующая мошенническая схема. Преступники пользуются ей не один месяц, но всякий раз находятся доверчивые люди, которые теряют свои сбережения.

35-летняя жительница Воронежа подняла трубку, когда ей позвонили с номера банка (на самом деле, мошенники пользуются сервисами по подмене номеров). Незнакомец представился сотрудником службы безопасности этого учреждения. Сказал, что прямо сейчас с ее счета списывают деньги какие-то мошенники. Нужно срочно спасти средства - перевести на резервный счет.

- Доверившись злоумышленнику, женщина выполнила все указания и перевела на несколько разных счетов мошенников 700 тысяч рублей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU