В "Совкомбанке" объяснили, почему воронежские клиенты попадаются мошенникам

Воронежская полиция забила тревогу: в регионе участились случаи мошенничества с банковскими картами. В последнее время жертвами чаще становились владельцы карт "Халва" от "Совкомбанка". 27 марта зафиксировано четыре случая, 26 марта - восемь, а с начала года потеряли деньги уже 34 клиента. И это только те, кто обратился в полицию!

Мошенники звонят людям под видом сотрудников службы безопасности банка. Говорят, что с картой прямо сейчас происходят странные операции, и ее необходимо срочно заблокировать. Испуганные клиенты сразу же сообщают все, что просят "работники банка": и код из СМС, и CVC-код с обратной стороны карты... Как только мошенники получают эту информацию, то тут же списывают деньги. Общая сумма ущерба исчисляется десятками тысяч рублей. 26 марта один из клиентов потерял 104 тысячи.

- Мошенники знают и номер телефона, и имя человека, а также первые и последние цифры его карты, - подчеркнул Александр Арчаков, начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности угрозыска ГУ МВД по Воронежской области в беседе с радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM). - Не исключается возможность утечки базы данных клиентов.

В самом банке, однако, такой вариант категорически отрицают. Ну а частичное знание номера карты объясняют просто: у каждой "Халвы" совпадают первые шесть цифр - обозначение серии.

Вот что нам рассказали в пресс-службе "Совкомбанка":

- Описанная ситуация с массовыми случаями мошенничества с использованием техники социальной инженерии, к сожалению, характерна для всех регионов России и для клиентов большинства крупных розничных банков. Увеличение числа мошенничеств обусловлено сразу несколькими причинами.

Во-первых, мошенники научились подменять номер телефона банка с помощью специальных программ. Таким образом, они могут как звонить клиенту, подменяя телефон банка, так и звонить в банк, подменяя телефон клиента.

Во-вторых, во всех случаях с мошенничеством клиенты нарушали базовые правила финансовой безопасности и сохранности своих персональных данных, а именно: сообщали коды подтверждения операции из СМС, индивидуальный код CVC с оборотной стороны карты и другие данные, которые нельзя по телефону сообщать никому.

В данный момент мы запускаем федеральную информационно-просветительскую кампанию с целью предупреждения и профилактики случаев мошенничества. Всем новым клиентам вместе с картой "Халва" будет выдаваться информационная листовка с базовыми правилами защиты своих средств. Кроме того, все банкоматы и устройства самообслуживания "Совкомбанка" будут оборудованы специальными информационными заставками с предупреждением о недопустимости сообщения кому-либо кодов подтверждения из СМС и других кодов доступа к карте и интернет-банку. Банк делает всё возможное, чтобы защитить своих клиентов от противоправных действий мошенников.

Памятка "Совкомбанка".

Памятка "Совкомбанка".