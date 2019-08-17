В Воронеже водитель «семерки» погиб, врезавшись в стоящий грузовик

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-17T11:01:28+03:00

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В Воронеже 16 августа в 21.05 73-летний водитель ВАЗ-2107 допустил столкновение с припаркованным грузовиком «Фредлайнер», принадлежащим 37-летнему жителю Челябинска. Возможно, пенсионер в сумерках не заметил препятствия. От полученных травм водитель «семерки» погиб на месте.

Другая смертельная авария произошла в тот же день в Каширском районе на трассе «Воронеж-Нововоронеж-Колодезный». 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Нива-Шевроле», допустил съезд в кювет по ходу движения. Там машина опрокинулась, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция проводит проверки по обоим ДТП.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, в центре Воронежа насмерть разбился 23-летний мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU