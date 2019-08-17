2019-08-17T11:01:28+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель «семерки» погиб, врезавшись в стоящий грузовик

Авария произошла на улице Урицкого
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Полиция выясняет обстоятельства аварий.Полиция выясняет обстоятельства аварий.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронеже 16 августа в 21.05 73-летний водитель ВАЗ-2107 допустил столкновение с припаркованным грузовиком «Фредлайнер», принадлежащим 37-летнему жителю Челябинска. Возможно, пенсионер в сумерках не заметил препятствия. От полученных травм водитель «семерки» погиб на месте.

Другая смертельная авария произошла в тот же день в Каширском районе на трассе «Воронеж-Нововоронеж-Колодезный». 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Нива-Шевроле», допустил съезд в кювет по ходу движения. Там машина опрокинулась, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция проводит проверки по обоим ДТП.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, в центре Воронежа насмерть разбился 23-летний мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская семья приютила больного бешенством котенка
В центре Воронежа в столкновении с «Ладой-Веста» насмерть разбился мотоциклист
На мелкий ремонт улиц Ленинского района Воронежа потратят 1,4 миллиона рублей
В Воронеже пройдет фестиваль воркаута
Житель Воронежской области срубил 100-летних заповедных дубов на 25 млн рублей
На воронежской трассе поймали наркокурьера с метамфетамином и ЛСД
Психиатр рассказала, что делать с неадекватным воронежцем, задирающим женщинам юбки
В Воронеже два пожара произошли по одному адресу
В Северном районе Воронежа прохожие нашли труп
Новые макеты машин ГИБДД должны успокоить воронежских водителей
В Воронеже разыскивают женщину, которая оставила младенца у дверей храма
В Воронеже сиделка обворовала 93-летнего пенсионера на 2 млн рублей
В Воронеже в аварии с двумя маршрутками и кроссовером пострадал 2-летний ребенок
Под Воронежем в 2020-м планируют построить школу на 500 мест
В Воронеже конкурсные композиции фестиваля "Город-сад" превратят в театральные площадки
В Воронежской области рецидивист зарезал женщину
В центре Воронежа День флага России отметят автопробегом
Руководитель МХАТа раскритиковал главу воронежского Камерного театра из-за Прилепина
В Воронежской области малыши могли пораниться на детской площадке
Воронежцев испугали громкие взрывы