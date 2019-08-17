2019-08-17T10:05:10+03:00
Происшествия

В центре Воронежа в столкновении с «Ладой-Веста» насмерть разбился мотоциклист

Полицейские проводят проверку
Елена ФЕДЯШЕВА
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В 00.40 в субботу, 17 августа, трагически оборвалась жизнь 23-летнего мотоциклиста. Молодой человек ехал на своем «Сузуки» по Плехановской со стороны главного корпуса ВГУ в сторону площади Ленина. На пересечении с улицей Орджоникидзе мотоцикл столкнулся с «Лада-Веста» под управлением 35-летнего воронежца. Автомобиль, по словам очевидцев, поворачивал налево.

В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и погиб мгновенно.

Полицейские начали проверку по факту аварии, которая поможет установить был ли нарушен скоростной режим и мог ли водитель «Лады» среагировать на появление мотоциклиста, а также – по чьей вине произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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