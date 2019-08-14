В Воронеже на десять минут эвакуировали аэропорт

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-14T18:41:39+03:00

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"Эвакуировали эропорт примерно в 15.30, - рассказал один из пользователей городского онлайн-сообщества "Типичный Воронеж". - Прилетел в пустой аэропорт, работает звуковая тревога, все люди снаружи".

Информацию подтверждают официально: выяснилось, что в здании воронежской воздушной гавани сработала пожарная тревога. На десять минут людей вывели из помещения. Срабатывание оказалось ложным. После проверки аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Подобное уже случалось в апреле этого года. Тогда датчик пожарной сигнализации сработал на строительную пыль. Безопасности людей, как и сейчас, ничего не угрожало.

ИСТОЧНИК KP.RU