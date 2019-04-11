Пассажиров аэропорта Воронежа эвакуировали из-за облака пыли

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-11T11:18:54+03:00

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Утром 11 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей аэропорта Воронежа. Сработала пожарная сигнализация. Причиной стало облако… пыли.

По сообщению пресс-службы аэропорта, в здании ведут ремонт, и датчик сработал на строительную взвесь. Быстро разобрались, что произошло ложное срабатывание, и пассажиров и сотрудников пустили в здание. Рейсы не отменяли.

ИСТОЧНИК KP.RU