Пассажиров аэропорта Воронежа эвакуировали из-за облака пыли
Виной нештатной ситуации стали ремонтные работы в здании
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Утром 11 апреля эвакуировали сотрудников и посетителей аэропорта Воронежа. Сработала пожарная сигнализация. Причиной стало облако… пыли.
По сообщению пресс-службы аэропорта, в здании ведут ремонт, и датчик сработал на строительную взвесь. Быстро разобрались, что произошло ложное срабатывание, и пассажиров и сотрудников пустили в здание. Рейсы не отменяли.
ИСТОЧНИК KP.RU