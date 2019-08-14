В центральном ДОСААФе поддержали идею воронежцев о создании единой стрелковой организации

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-14T14:39:51+03:00

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Две недели назад «Комсомолка» писала о том, что Воронежский стрелковый клуб выступил с инициативой создания всероссийской организации, которая объединила бы всех владельцев оружия – «Стрелковый союз ДОСААФ России». Письмо с таким предложением воронежцы направили в ПОУ «ЦССК ДОСААФ России».

И вот на днях авторы инициативы получили ответ, суть которого в том, что их идея вызвала интерес и достойна воплощения в жизнь. Столичное руководство распространило информацию по своей сети и попросило регионы представить свои предложения.

Сейчас вырабатывается концепция будущего объединения владельцев оружия. Создание общероссийского Стрелкового союза, по замыслу инициаторов его создания, позволит повысить культуру обращения с оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU