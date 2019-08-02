Воронежские владельцы оружия выступили с инициативой создания всероссийского общества

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-02T12:05:09+03:00

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Воронежский стрелковый клуб (первичное отделение ДОСААФ России города Воронежа) объединяющий около 200 владельцев оружия, ратует за создание всероссийской организации. Письмо с такой инициативой администрация клуба направила в адрес ПОУ «ЦССК ДОСААФ России».

«В большинстве случаев если какое-либо объединение и ведется, то такая деятельность осуществляется скорее в коммерческих целях, чем в иных других — грубо по принципу монетизации построенного стрелкового объекта и не более», - пишут авторы инициативы.

Участники Клуба в своем обращении делятся двухлетним опытом работы организации, рассказывают о взаимодействии с владельцами оружия, правовом информировании «новичков» и не только, об их потребностях, трудностях, связанных с отсутствием регламентирующих документов и пробелах в законодательстве, проведении коллективных стрельб.

«Оценивая деятельность Клуба, и учитывая, что ДОСААФ России является крупнейшей общественной организацией России, представленной в каждом регионе, и имеющей стрелковые объекты почти в каждом регионе, можно полагать что создание аналогичных региональных стрелковых клубов ДОСААФ могло бы произойти в каждом регионе страны, и это не потребовало бы каких ли существенных усилий для реализации такой задачи», - сообщается в обращении.

Для координации таких объединений и предлагается организовать «Стрелковый союз ДОСААФ России».

ИСТОЧНИК KP.RU